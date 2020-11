Scontro fra due auto, strada chiusa per 3 ore a San Gordiano

Civitavecchia - Ripercussioni al traffico per l'incidente in largo della Solidarietà

Civitavecchia – Ripercussioni al traffico questa mattina dopo un incidente, fortunatamente senza gravi danni alle persone, avvenuto a San Gordiano.

In via dei Platani, all’altezza di largo della Solidarietà, due auto sono venute a collisione.

Sul posto, insieme ad altri mezzi di soccorso, è dovuta intervenire la polizia locale, sia per i rilievi del caso, sia per regolare la circolazione.

L’arteria è rimasta chiusa per tre ore ed è stato necessario far intervenire la ditta per la pulizia della sede stradale dai residui di olio, come fa sapere il comandante della polizia locale Ivano Berti.

16 novembre, 2020