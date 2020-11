Scoperta a Pompei, ritrovati due corpi intatti

Cronaca - "Stupefacente", ha commentato il ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini

Pompei – Due corpi perfettamente integri, che presentano ancora le pieghe dei loro vestiti. Uno, soprattutto, sembra avvolto in un mantello di lana. E’ la sensazionale scoperta fatta a Pompei.

Il ritrovamento è avvenuto solo alcuni giorni fa nello scavo in corso dal 2020 nella grande villa suburbana a Civita Giuliana, a 700 metri a nord ovest di Pompei. I corpi sono riemersi dalle ceneri grazie alla particolare tecnica dei calchi in gesso. Si tratta di due uomini, un signore quarantenne avvolto in un mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica, con le ossa già provate da anni di durissimo lavoro

“È un ritrovamento eccezionale” commenta all’Ansa Massimo Osanna, direttore del parco archeologico e, da settembre, alla guida della direzione generale dei Musei. I corpi appartengono a due uomini, un quarantenne e il suo schiavo, probabilmente in fuga dalla furia del Vesuvio.

21 novembre, 2020