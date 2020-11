“Scuola e palestra a Santa Barbara sparite dal bilancio”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) parla delle due incompiute prima di rivolgersi a Chi l'ha visto...

Viterbo – (g.f.) – “Completamento della scuola e palestra a Santa Barbara spariti dal bilancio”. Alvaro Ricci ne parla, prima probabilmente di rivolgersi a Chi l’ha visto.

Due progetti nel popoloso quartiere, i cui rispettivi cantieri non si sono mai chiusi. Da anni. E se per il centro sportivo non manca molto, per l’edificio scolastico, che per la sua somiglianza a una nave ha preso il soprannome di boat, la situazione appare più complessa.

I rispettivi appalti non sono stati molto fortunati.

“Il completamento della boat – spiega il capogruppo Pd – è scomparso dal bilancio e così la palestra”. In fase di variazione ed equilibri, tra una commissione e un consiglio comunale e soprattutto avvicinandosi la fine dell’anno, si cominciano a tirare le somme. Non un buon risultato quello conseguito dal centrodestra, per Ricci.

“Tra gli impegni più consistenti – ricorda Ricci – vedo 600mila euro d’asfalti per le frazioni. Mi rivolgo all’assessore Elpidio Micci. Questo è un risultato straordinario? Sta abbastanza sotto il minimo sindacale.

Mentre non abbiamo notizie sull’edilizia scolastica e la messa in sicurezza, progettazioni sulla vulnerabilità sismica”.

Tra fondi lasciati da chi c’era prima e qualcosa che si farà su spinta dell’opposizione, finora Ricci l’unica farina che vede dal sacco del sindaco Arena riguarda due soli progetti.

“Due interventi – spiega Ricci – gli 840mila euro per la ripavimentazione di via Santissima Liberatrice e San Faustino, che si ricongiunge al sofferto intervento che abbiamo effettuato a via Cairoli.

Speriamo che si riesca a contrarre il mutuo entro l’anno. Poi c’è l’attesissimo intervento a Ponte dell’Elce, con il marciapiedi. Che però ancora deve partire e io avevo messo in guardia il primo cittadino dal fornire date per l’apertura cantiere”.

Finora non rispettate, per difficoltà legate a Covid e all’impresa vincitrice. Il nuovo termine è dopo l’8 dicembre. Sarà quello buono?

30 novembre, 2020