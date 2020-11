Secondo recupero per la Flaminia, arriva il Tiferno

Sport - Calcio - Serie D - La squadra di Punzi ospita quella dell'ex Viterbese Nofri

Civita Castellana – Secondo e ultimo recupero per la Flaminia.

Il match andrà in scena oggi pomeriggio al Madami contro il Tiferno.

La squadra di Francesco Punzi, reduce dalla sconfitta per 3-1 subita dal Siena, ospita quella dell’ex Viterbese Federico Nofri.

Per i civitonici, sesti in graduatoria al pari di Sangiovannese e Follonica, è un’importante occasione per la classifica contro un avversario che è comunque in cerca di punti.

Sempre a porte chiuse, l’incontro partirà alle 14,30 sotto la direzione di Gianluca Renzi di Pesaro, assistito per l’occasione da Alberto Rinaldi e Albi Kika di Pisa.

18 novembre, 2020