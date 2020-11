“Per seguire le lezioni online devo arrampicarmi su una betulla”

Siberia - La denuncia di Alexei Dudoladov, studente russo: “È l'unico modo nel nostro villaggio per avere una connessione internet decente”

Omsk – Lezione arrampicato in cima a un albero. L’unico punto in cui c’è segnale. Alexei Dudoladov, un ragazzo russo che vive in un villaggio della Siberia, nella provincia di Omsk, ha raccontato gli sforzi che deve fare per poter seguire le lezioni online.

“Devo andare nella foresta a 300 metri dal villaggio e arrampicarmi in cima a una betulla di 8 metri – ha raccontato lo studente -. È così che devo fare per seguire le lezioni online su Zoom”.

Nel suo paese, che conta solamente 18 abitazioni e 48 abitanti, la connessione a internet è scarsa e instabile. A casa la velocità di navigazione è di 2G, non sufficiente per poter connettersi con laa piattaforma su cui seguire le lezioni.

“Ma non è più maggio e io devo sacrificare la mia salute. Ho già avuto una polmonite bipolare “, dice Dudoladov, facendo appello al presidente della sua regione chiedendo per lui e per i suoi compaesani una connessione migliore.

Il ragazzo, diventato un famoso influencer, ha postato il video sui social e la notizia ha fatto il giro della nazione. L’università presso cui studia si è offerta di mandargli lezioni e compiti via email, ma il ragazzo ha rifiutato la proposta perché anche per consultare la casella di posta elettronica deve arrampicarsi sulla betulla.

15 novembre, 2020