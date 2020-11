Tribunale - Finito sotto processo, il giovane è stato assolto con formula piena

Canepina – (sil.co.) – Senza patente e sotto l’effetto di stupefacenti, fa un frontale con la macchina del nonno.

E’ successo la sera del 30 dicembre 2017 sulla strada Canepinese, dove un giovane senza patente, imboccando in maniera maldestra una curva mentre era alla guida dell’utilitaria del nonno, è finito sull’opposta corsia di marcia, schiantandosi contro una jeep che procedeva in senso inverso.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che guidava “fuorilegge” l’utilitaria, portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle a causa delle lesioni riportate nell’incidente, mentre sono rimasti illesi i passeggeri del fuoristrada.

“Per fortuna ha riportato lesioni lievi, ma era alla guida dell’auto del nonno senza avere mai preso la patente. Un ragazzo giovanissimo, evidentemente maldestro, che ha fatto l’incidente a causa dell’inesperienza”, ha sottolineato uno degli agenti della Polstrada intervenuti per i rilievi di rito.

Fatto sta che prima gli è andato di traverso Capodanno e poi anche la Befana. “In ospedale è stato sottoposto agli accertamenti di routine e il 5 gennaio 2018 abbiamo saputo che era risultato positivo agli stupefacenti, anche se a noi non è sembrato che fosse alterato, anzi tutt’altro. Quando è stato soccorso è apparso lucido e presente, nonostante avesse appena fatto il botto. Ma alla luce delle analisi, abbiamo proceduto alla contestazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, ha proseguito il poliziotto.

Per la polizia era “sobrio”, mentre le analisi effettuate non bastano da sole a provare che fosse un assuntore abituale e in ogni caso che avesse assunto stupefacenti subito prima di mettersi alla guida. Impossibile stabilire, quindi, se il frontale sia stato colpa della droga e dell’inesperienza. In dubio pro reo (nel dubbio a favore dell’imputato). Sia il pm che la difesa hanno chiesto l’assoluzione, accordata all’imputato con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, dal giudice Gaetano Mautone.

La guida senza patente invece, per chi non lo sapesse, è tra i reati depenalizzati, mentre la macchina era del nonno. Chissà se anche lui ha assolto il nipote discolo oppure non lo ha perdonato.

7 novembre, 2020