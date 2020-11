Serie B, si parte il 23 gennaio

Sport - Volley - La decisione della Fipav - Il 27 novembre la presentazione delle nuove formule dei campionati

Viterbo – (a.c.) – I campionati nazionali di serie B di pallavolo ripartono il 23 e 24 gennaio. L’ha comunicato in una nota la Federazione italiana pallavolo, che lo scorso 5 novembre aveva stabilito il rinvio della partenza di tutti i gironi della cadetteria del volley al 2021 a causa della recrudescenza del contagio da Coronavirus.

“Il settore Campionati – aggiunge la nota federale – presenterà nel prossimo consiglio federale, in programma il 27 novembre, le nuove formule e la struttura dei campionati nazionali”. Ancora qualche giorno di attesa, dunque, per conoscere come cambierà l’organizzazione dei gironi.

Il campionato di serie B maschile vede impegnate tre squadre della Tuscia: Volley life Viterbo, Jvc Civita Castellana e Volley club Orte. Nel settore femminile, la provincia è rappresentata dalla Vbc Viterbo in serie B2.

18 novembre, 2020