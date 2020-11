Serie D, tre weekend di stop per dare spazio ai recuperi

Sport - Calcio - La Lega nazionale dilettanti annuncia il provvedimento: Monterosi e Flaminia dovranno giocare due incontri a testa tra domenica 15 e mercoledì 18 novembre

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (s.s.) – La serie D si ferma fino al 29 novembre.

Il campionato nazionale dilettantistico si congeda per tre weekend, in modo tale da consentire il recupero di tutti gli incontri saltati finora per Covid-19.

L’annuncio ufficiale della Lega nazionale dilettanti, che vede tra le dirette interessate la Flaminia e il Monterosi, è arrivato giovedì.

“Il consiglio del dipartimento interregionale – si legge nella nota della Lnd – comunica di voler dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate fino a oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari”.

Tra l’8, il 15, il 18 e il 22 novembre il campionato d’Italia proverà dunque a ripianare le classifiche dei nove gironi, già sfalsate da una serie di partite non disputate a causa dei contagi e per le due viterbesi sono in programma due incontri a testa.

I biancorossi di David D’Antoni affronteranno il Team Nuova Florida in casa domenica 15 e la trasferta di Nola mercoledì 18. Stesse date anche per i rossoblù di Francesco Punzi, che la domenica ospiteranno il Siena e il mercoledì successivo giocheranno, sempre in casa, contro il Tiferno Lerchi.

Domani, quindi, niente campionato per entrambe.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











7 novembre, 2020