“Serviranno 4-5 mesi di misure restrittive, chiusure fino a Pasqua”

Berlino - Peter Altmaier, ministro tedesco dell'Economia: “Non possiamo permetterci aperture e chiusure a yo-yo dell'economia”

Berlino – “In Germania ci sarà bisogno di 4-5 mesi di misure severe per arginare il Coronavirus, forti restrizioni fino a pasqua”.

A dichiararlo è Peter Altmaier, ministro tedesco dell’Economia, in un’intervista al settimanale Bild am Sonntag.

“Non siamo ancora fuori pericolo – ha affermato in ministro tedesco -. Non possiamo permetterci chiusure a yo-yo, con l’economia che si apre e si chiude costantemente. Lavorare da casa deve rimanere una priorità per l’azienda e per i suoi dipendenti. In questa situazione eccezionale, le aziende dovrebbero consentire il maggior numero possibile di lavoro via smart working”.

“Se non vogliamo giorni con 50.000 nuove infezioni, come è avvenuto in Francia poche settimane fa – ha infine concluso Peter Altmaier -, dobbiamo vedere attraverso questo e non speculare costantemente su quali misure possono essere allentate di nuovo. Tutti i paesi che hanno revocato le restrizioni troppo presto hanno finora pagato un prezzo elevato in termini di vite umane perse”.

15 novembre, 2020