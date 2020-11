“Servizi anti-Covid, controllate 86 persone e 34 negozi”

Orte - Il bilancio del comune sulle attività della polizia locale

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Servizi anti Covid su tutto il territorio comunale, intensa attività di controllo da parte della polizia locale di Orte.

Continuano i controlli della polizia locale di Orte, finalizzati al rispetto delle ordinanze e delle normative nazionali in materia di emergenza sanitaria Covid-19 per il contenimento del contagio, con interventi mirati, sia nel centro cittadino che nelle altre zone del territorio comunale.

Gli operatori sono impiegati su vari fronti: attività di prevenzione e informazione, a sostegno dei giusti comportamenti da osservare, come l’opera di sensibilizzazione attuata, a partire dal 16 novembre, davanti alle scuole, per evitare assembramenti da parte degli studenti, sia in entrata che in uscita.

Una preventiva azione di controllo e sensibilizzazione, nei confronti degli esercizi pubblici, con riguardo alla nuova disciplina di somministrazione e di apertura e chiusura, all’esposizione degli avvisi anti-contagio, al rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nel locale, controllo che viene poi esteso agli avventori, con la verifica dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Servizi di controllo domiciliari alle persone sottoposte in isolamento fiduciario e servizi di controllo al traffico sulle strade comunali e provinciali per la verifica delle autocertificazioni.

Dall’inizio del mese di novembre sono 86 le persone identificate, in isolamento fiduciario e in transito, 34 gli esercizi commerciali controllati. Nessuna violazione rilevata.

20 novembre, 2020