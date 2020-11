Settimana della cultura d’impresa, Unindustria presenta il recupero della sede di Valle Faul

Viterbo - L'incontro è online il 16 novembre nell'ambito della 19esima edizione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Unindustria aderisce anche quest’anno alla 19esima Settimana della Cultura d’impresa, manifestazione promossa da Confindustria a livello nazionale.

“Capitale Italia. La cultura imprenditoriale per la rinascita del paese” è il titolo che racchiude i temi fondamentali attorno ai quali si svolgeranno le numerose iniziative online in programma, ideate e realizzate dalle nostre aziende associate e da Unindustria.

Quest’anno raccontiamo questo protagonismo silenzioso e diffuso delle aziende nel muovere gli ingranaggi dello sviluppo anche quando abbiamo dovuto fermarci quasi del tutto per preservare la salute collettiva. La pandemia ci ha portati a valorizzare le storie di resilienza, di solidarietà, di impegno a favore della sostenibilità, di azioni responsabili verso la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di vicinanza alle giovani generazioni, che le iniziative della Settimana della Cultura racconteranno con nuovi linguaggi e nuovi punti di vista.

L’esperimento di questa edizione, che non prevede la partecipazione fisica agli eventi, è la testimonianza di quanto Unindustria e il sistema Confindustria credano fortemente nel valore della diffusione della cultura di impresa come elemento essenziale per ripartire con impegno e coraggio.

Dal 5 al 20 novembre Unindustria insieme alle imprese aderenti promuoverà numerosi incontri webinar.

Questi gli appuntamenti in programma. Dal 6 al 20 novembre ‘Imprese d’autore’ organizzato da Unindustria Latina. Il 13 novembre l’evento webinar ‘Il principio della fenice’ organizzato dall’azienda Birra Peroni Srl. Il 13 novembre l’evento webinar ‘Le trasformazioni 4.0 – sfide innovative ai tempi del Covid’ organizzato da Unindustria Rieti. Il 13 novembre l’evento webinar ‘Cambiare verso: noi ci siamo! Recovery fund e women’s empowerment’ organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa e #oltreilmerito il ring delle idee di Elisa Greco.

Il 14 e 15 novembre ci sarà ‘Unindustria per Rebibbia’ organizzato dalla sezione Consulenza, attività professionali e formazione di Unindustria. Dal 15 al 20 novembre l’evento webinar ‘Le potenzialità della location intelligence’ organizzato dall’azienda Eurolink. Il 16 novembre ci sarà l’evento webinar ‘Noi siamo l’oceano, tra scienza e impresa per la rinascita del paese’ organizzato da D-hub studios Srl e sogin.

Il 16 novembre ‘La nuova sede: un esempio virtuoso di recupero industriale a Valle Faul’ organizzato da Unindustria Viterbo.

Il 17 novembre il video di presentazione ‘Storia di una cultura d’impresa tra business innovation e sociale’ organizzato dall’azienda Kohler engines – Lombardini Srl. Il 18 novembre l’azienda Skylab studios srl realizza un progetto di realtà virtuale ‘La città online’. Il 19 novembre ci sarà l’evento webinar ‘Digitalizzazione come chiave di lettura per la cultura d’Impresa’ organizzato da Dab sistemi integrati srl.

Il 20 novembre ci sarà il video racconto ‘#Edison: l’energia delle nostre persone per il paese’ realizzato da Edison Spa. Sempre il 20 novembre il Comitato Piccola industria di Unindustria, per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese da parte di studenti di scuole medie superiori, organizza il Pmi day: quest’anno attraverso il portale web di Unindustria sarà possibile partecipare a un tour virtuale delle imprese che hanno aderito all’iniziativa attraverso un viaggio alla scoperta delle eccellenze della regione, dove le piccole e medie imprese rappresentano il cuore pulsante della nostra economia.

Sempre il 20 novembre dalle 10 alle 13 il workshop interaziendale organizzato da Zoomarine e Self garden ‘Rinascita del paese: fare impresa secondo natura, per una società resiliente e sostenibile’ in collaborazione con l’Iss Carlo e Nello Rosselli di Aprilia.

L’ultimo appuntamento in programma sarà il 25 novembre con un ‘Viaggio virtuale nel mondo dell’Its Meccatronico del Lazio’ organizzato da Unindustria Frosinone.

