Settimana di freddo polare in arrivo, neve anche in pianura

Roma - Peggioramento da mercoledì - Pioggia intensa anche al Centro Italia

Roma – Settimana di freddo polare in arrivo.

A dirlo il team di Meteo.it, che ha annunciato per i prossimi giorni l’arrivo in Italia di freddo e di precipitazioni intense che favoriranno la neve anche in pianura. Dopo un lunedì abbastanza tranquillo, da martedì dal Nord Europa un nucleo freddo di origini polari colpirà le Alpi e da mercoledì, raggiungerà anche le zone del Mediterraneo. Le prime piogge interesseranno le regioni tirreniche martedì mentre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari.

Nelle prime ore della mattina di mercoledì, fiocchi sparsi potrebbero scendere fino in pianura sul basso Piemonte, sull’Emilia, sul Veneto, poi nel corso della giornata a quote collinari. Nel resto del Nord e al Centro sono attese piogge irregolari e discontinue, in particolare sul Lazio – sono sono attesi nubifragi anche a Roma -, e poi anche in Campania.

Nella giornata di giovedì la fase più dura del maltempo si sposterà al Sud con altri nubifragi sulle coste ioniche e tirreniche, specialmente su Puglia, area ionica e Calabria.

Da venerdì è attesa una nuova perturbazione atlantica, pronta a scaricare enormi quantità di pioggia questa volta al Nordovest (Liguria in primis).

Le temperature fino a venerdì subiranno un’importante diminuzione su tutta Italia con valori diurni di pochi gradi sopra lo zero al Nord e di poco sopra i 10-12 gradi al Centro-Sud. Dal weekend, a causa di venti intensi di Scirocco si avrà un deciso aumento.

30 novembre, 2020