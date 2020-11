Sgarbi: “A Sutri saremo pulitissimi e lindissimi, oltre che antichissimi”

Comune - Arriva la raccolta porta a porta e il sindaco presenta così il nuovo servizio - Via i cassonetti si passa ai mastelli da febbraio

di Giuseppe Ferlicca

Sutri – “A Sutri saremo pulitissimi e lindissimi, oltre che antichissimi”. Pronti coi mastelli, parte la raccolta differenziata porta a porta nel comune e il sindaco Vittorio Sgarbi, alla presentazione del servizio, aggiunge due nuovi aggettivi superlativi allo slogan che caratterizza l’antichissima città.

I primi di febbraio l’avvio, ma già il 27 gennaio spariranno i cassonetti dalle vie. Non prima d’avere consegnato a tutti i cittadini i cinque secchi, mastelli per posizionare i diversi rifiuti: organico, carta, plastica, metallo e vetro, infine il secco residuo, ovvero la parte che non è possibile differenziare. A gestire ci pensa Gesenu.

Sutri si mette al passo con altre realtà, avendo un non felice primato. “È forse – spiega il vicesindaco Luigi Di Mauro – l’ultimo paese della Tuscia a partire e non è certo motivo d’orgoglio. Era uno dei punti qualificanti per l’accordo che ha visto me e il mio gruppo passare in maggioranza”.

Percorso, però che il sindaco Sgarbi ci tiene a precisare, era partito con l’altra maggioranza, quella in cui il suo vice era Felice Casini.

“L’opposizione potrà salutare favorevolmente questo momento importante – spiega Sgarbi – anche Casini era per la differenziata, io ero sempre sindaco e loro erano sulla stessa direzione di oggi, la linea è comune”. Uniti dalla differenziata. Anche se Sgarbi vorrebbe differenziare non solo i rifiuti.

“Servirebbe che ci fosse una differenziata anche per la burocrazia, per buttare giù le cose più grosse e velocizzare le piccole”.

Per i residenti a Sutri sarà un bel cambio di passo, ma ci sarà il tempo per assorbirlo. Insieme ai mastelli arriverà materiale informativo con tutte le indicazioni, compresi i giorni in cui la sera dovranno essere posizionati fuori casa i mastelli. Poi un numero verde per tutte le informazioni.

L’obiettivo da raggiungere è il 75% di differenziata e da Gesenu sono certi che entro il 2021 possa essere raggiunto, non appena si arriverà a regime.

La conferenza stampa di presentazione, online. Sgarbi in un momento d’intimità parla della nuova realtà che stiamo vivendo, il Covid e i limiti imposti. “Spero che con l’arrivo del vaccino a gennaio si possa uscire da questa condizione, somministrandolo a chi ha più rapporti di socialità, lavoratori della sanità, insegnanti”.

Sulla differenziata, invece: “Non si può vivere in modo arcaico, ma occorre portare tecnologia e modernità nella vita. Sutri antichissima città si adegua, aggiungendo strumenti, come lo sono, ad esempio i social che si sono aggiunti nelle nostre vite. Quindi saremo pulitissimi e lindissimi, oltre che antichissimi”.

Oltre a Sgarbi e Di Mauro, in conferenza, Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu Massimo Pera, direttore operativo della società perugina che si occupa di raccolta differenziata nella Tuscia anche a Viterbo, Montefiascone e Capranica e Pierluigi Tortorella, responsabile coordinamento servizi Gesenu.

19 novembre, 2020