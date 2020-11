Ultrà Lazio, sgomberata la sede degli Irriducibili

Roma - La sindaca Raggi: "Avanti per ripristinare la legalità. Non c'è spazio per violenze e prepotenze" - L'immobile di proprietà dell'Inail

Roma – Sgomberata la sede degli Irriducibili della Lazio in via Amulio 47, nella zona del Tuscolano a Roma.

A darne l’annuncio la sindaca Virginia Raggi su Twitter. “Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell’Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità“.

L’intervento è scattato all’alba su richiesta dell’Inail, ente proprietario dell’immobile occupato da decenni dagli ultra biancocelesti.

La liberazione dei locali era stata chiesta a settembre scorso dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal partito democratico del VII municipio dopo la bocciatura a sorpresa, da parte del consiglio del municipio VII, di una mozione del Pd che ne proponeva lo sgombero.

Sul posto gli agenti del reparto mobile, dei commissariati Appio e San Giovanni e gli uomini della digos.

9 novembre, 2020