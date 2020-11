Si ribalta imbarcazione con 31 migranti

Lampedusa - Tutti i naufraghi sono stati salvati in un'operazione coordinata dalla guardia costiera e dalla finanza - VIDEO

Lampedusa – Un’imbarcazione con 31 migranti si è ribaltata ieri pomeriggio a largo di Lampedusa. Immediati i soccorsi della guardia costiera e della guardia di finanza che sono riuscite a mettere in salvo tutte le persone finite in acqua.

“Nel primo pomeriggio di ieri 14 novembre – si legge nella nota della guardia costiera – è stata avvistata una barca con a bordo 31 migranti da parte di un velivolo della guardia di finanza”.

La nota chiarisce anche che “l’imbarcazione è giunta in autonomia nelle acque di competenza italiana e a circa 3 miglia sud ovest dall’isola di Lampedusa si è ribaltata”.

A intervenire, per aiutare i 31 migranti, le motovedette Cp 324 e Cp 281, l’elicottero guardia costiera Nemo 10, la vedetta Gdf v 7004.

Tutti i mezzi hanno affiancato, nelle operazioni di salvataggio, la motovedetta della guardia di finanza G 79 ‘Barletta’ che, nelle vicinanze del barcone al momento del ribaltamento, aveva già cominciato il recupero dei naufraghi.

“Tutti i migranti sono stati messi in salvo – conclude la nota della guardia costiera -. Due di loro sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma non sono in pericolo di vita.”

15 novembre, 2020