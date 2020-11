Si rifiuta di dare loro 400 euro, zio aggredito dai nipoti

Roma - I ragazzi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personal

Roma – Rifiuta di dare ai nipoti 400, aggredito con un coltello.

A Roma, nel quartiere Esquilino, gli agenti di polizia hanno notato un uomo disteso a terra sul marciapiede. Avvicinato, ha raccontato di essere stato aggredito da 4 persone, due dei quali suoi nipoti.

I 4 avrebbero chiesto all’uomo di consegnare loro 400 euro. Al suo rifiuto, i ragazzi hanno iniziato a colpire con pugni l’uomo. I 4 avrebbero anche brandito un grosso coltello da cucina.

Gli agenti hanno trovato e sequestrato, all’interno dell’abitazione dei due nipoti, il coltello utilizzato per l’aggressione.

I due ragazzi sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali. Gli agenti sono al lavoro per identificare gli altri complici.

30 novembre, 2020