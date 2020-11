Si schianta col deltaplano, giovane soccorso dai vigili del fuoco

Gaeta - Sul posto anche l'elicottero - Il ragazzo ha impattato contro una parete rocciosa

Gaeta – Si schianta col deltaplano su una parete rocciosa tra Gaeta e Sperlonga, giovane soccorso e salvato dai vigili del fuoco. I caschi gialli sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche con un elicottero.

Stando a quanto ricostruito il giovane, un 27enne originario della provincia di Frosinone, dopo essersi lanciato con il deltaplano, per cause sconosciute, avrebbe impattato il suo breve volo sulla parete rocciosa in una zona difficile da raggiungere.

Sarebbe stato lui stesso a lanciare l’allarme e a farsi trovare dal Drago VF125 dal reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino.

L’elicottero, dopo aver sorvolato la zona, ha recuperato il ragazzo che รจ stato consegnato al personale del 118 a scopo precauzionale.

10 novembre, 2020