Viterbo - Avrebbe lasciato un biglietto ai familiari - Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti

Viterbo – Si uccide con un colpo di pistola.

Tragedia ieri pomeriggio a Viterbo in via dei Tarquini. Un uomo sulla sessantina è stato trovato morto in casa dopo essersi ucciso con un colpo di pistola.

Stando alle prime ricostruzioni avrebbe lasciato un biglietto ai familiari in cui spiega le motivazioni che lo hanno portato a compiere un gesto così estremo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e la polizia locale.

29 novembre, 2020