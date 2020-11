Sicet, al via la ricerca “Il Covid-19 e le difficoltà economiche e abitative delle famiglie”

Viterbo - Possono partecipare tutti i cittadini compilando un questionario anonimo online

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Cosa è successo con la comparsa del Covid-19, nelle famiglie e nel sistema abitativo delle nostre città? Abbiamo dovuto scegliere tra cose essenziali, pagare l’affitto o il mutuo? Quali nuove difficoltà sono intervenute nelle dinamiche abitative? Come pensiamo che possa essere il dopo?

Ascoltare, elaborare e cercare di rispondere a queste domande è l’impegno che il Sicet della regione Lazio unitamente alla Cisl si propone nella ricerca dal titolo “Il Covid-19 e le difficoltà economiche e abitative delle famiglie”.

La ricerca si avvierà il 25 novembre su Roma e Viterbo, due città diverse ma con problemi simili.

Possono partecipare tutti i cittadini compilando in pochi minuti un questionario anonimo online condiviso sul sito ufficiale del Sicet Roma e Lazio, sulla pagina Facebook e Twitter delle strutture di Roma e Viterbo.

La Cisl sostiene questa importante iniziativa creata a misura d’uomo, per affrontare e cercare di risolvere le difficoltà abitative, in modo da poter creare un modello sostenibile per le fasce sociali più deboli e i giovani.

Sicet Viterbo

23 novembre, 2020