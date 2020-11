“Il sindaco non ha esteso l’ordinanza di chiusura della scuola”

Orte - Interviene il MeetUp Orte 5 stelle

Condividi la notizia:











Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Constatiamo che alle 10 di oggi, 15 novembre, nessuna ordinanza di estensione della chiusura dell’istituto scolastico di Orte è stata disposta.

Desumiamo quindi che il sindaco Giuliani, nonostante l’aumento dei casi giornalmente comunicati sulla pagina Facebook della lista che compone la maggioranza, abbia deciso di non prorogare ulteriormente la chiusura disposta per il 2 e 3 novembre con ordinanza n. 94 del 1/11 e già prorogata fino ad oggi con ordinanza n. 95 del 3/11.

Ad onor del vero, tale estensione di 12 giorni diaposta con tanta urgenza ci era sembrata già poco aderente alla situazione scolastica come lamentato da un’ampia fetta dei genitori ma, non disponendo delle informazioni a fondamento della decisione del Sindaco, abbiamo deciso di seguirne gli sviluppi ed approfondire con dei dati oggettivi.

La consigliera regionale Silvia Blasi, portavoce M5s Lazio, attivatasi sul punto, ha richiesto i dati alla Asl di Viterbo che sono stati forniti aggiornati all’11 novembre e che riportiamo di seguito.

Preso atto dell’esiguità dell’incidenza della scuola sul contagio nel nostro comune abbiamo deciso di infornare il garante regionale dell’infanzia a che si attivi, per quanto di sua competenza, a tutela delle fasce scolastiche per le quali appare meno funzionale la dad.

Confidiamo che, se proprio debba essere utilizzata una pagina Facebook per informare i cittadini, in futuro (per quel che rimane), la giunta Orizzonte comune (comune nemmeno a tutti, a quanto sembra) la utilizzi per manifestare anche le ragioni delle proprie scelte.

MeetUp Orte 5 stelle

Condividi la notizia:











15 novembre, 2020