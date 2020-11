“Sindaco, ha pensato a cosa vorrà dire per i bambini perdere anche quest’anno scolastico?”

Viterbo - Comune - Il circolo unico Pd incalza il sindaco Giovanni Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le persone hanno bisogno, soprattutto in questo momento, di chiarezza ed equilibrio nelle scelte di governo della città.



Sindaco non volevamo di certo minimizzare l’attuale situazione, ma proprio la sua gravità richiede scelte ponderate e frutto soprattutto di dati reali.

Come ha ribadito anche lei la chiusura di una scuola è un evento drammatico, e per questo lo si deve evitare in ogni modo. Il funzionamento delle scuole deve essere garantito al pari di altri servizi essenziali.

Se dati ci sono che siano condivisi (per esempio le fasce di età più interessate dal contagio), tali da far capire il perché di scelte così gravi. Inutile ricordare che la didattica a distanza aumenta le disuguaglianze. Computer vecchi, linee che non funzionano, chi ha più mezzi segue chi non ne ha rimane indietro. Per questo abbiamo presentato emendamenti, il sindaco lo sa bene, al suo povero bilancio.

Alunni e insegnanti sanno bene quale è il valore della scuola; la scuola per tutti è il primo presupposto di una società equa. Anche chiudere la scuola quindi comporta effetti sulla salute di tutti. Ha mai pensato, ad esempio, cosa vorrà dire per bambini più piccoli che hanno di fatto interrotto a febbraio l’anno scolastico, perdere anche questo? Per i più piccoli verrebbe meno ogni contatto con la scuola, essendo di fatto impossibile una didattica a distanza per loro.

Inoltre va ricordato come i docenti, che si sono messi in gioco andando ben oltre alle loro pratiche didattiche tradizionali, e che credono nel valore della scuola, siano sottoposti a queste continue fibrillazioni legate alle ormai quotidiane voci di imminente chiusura.

Giusto una piccola annotazione, attualmente la didattica in presenza viene prevista fino al primo anno delle scuole secondarie di primo grado (volgarmente 1° media) anche nelle zone rosse.

Ribadiamo che se le sue considerazioni sono ammissibili da libero cittadino, sono però inaccettabili quando vengono dal primo cittadino. Le persone hanno bisogno, soprattutto in questo momento, di chiarezza ed equilibrio nelle scelte di governo della città.

Per questo il nostro appello è di fare valutazioni attente e coerenti, di farle comprendere attraverso la diffusione dei dati e di non fare dichiarazioni affrettate. Non stiamo parlando tra amici, il ruolo del sindaco verso i suoi cittadini deve essere chiaro, rassicurante, costante e soprattutto rispondente ai dati epidemiologici, che hanno bisogno di una loro lettura, hanno un andamento che va interpretato, per questo esistono i comitati scientifici.

Non sono luci ad intermittenza che vanno e vengono come le dichiarazioni pubbliche del primo cittadino.

Segreteria circolo unico Pd Viterbo

