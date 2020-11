Smaltiva rifiuti pericolosi in maniera illecita, denunciato un imprenditore

Campobasso - I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno scoperto le irregolarità di una ditta di trasporto di materiale speciale

Campobasso – Rifiuti pericolosi smaltiti in maniera non conforme alla legge.

I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno scoperto le irregolarità nello smaltimento di rifiuti pericolosi compiute da una ditta di trasporto di rifiuti urbani e speciali e nel settore della disinfezione e della disinfestazione che operava nella provincia di Campobasso.

“Gli imballaggi – si legge in una nota dei Carabinieri – contaminati da sostanze pericolose ed altri rifiuti di scarto derivanti dall’uso di gas altamente infiammabili, tossici e irritanti, venivano infatti gestiti in violazione alle norme tecniche sullo stoccaggio ed in tempi molto più lunghi rispetto a quelli previsti dal Testo unico ambientale per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi”.

Il proprietario dell’azienda è stato denunciato ed è stato invitato ad eseguire nel più breve tempo possibile i lavori per l’adeguamento alla normativa vigente.

16 novembre, 2020