“Sono sopravvissuto alla noia, alla droga, alla depressione e al coma”

Spettacolo - Il cantante Vasco Rossi si confessa in una lettera a Cesare Cremonini: “Questo è veramente un brutto periodo per tutti”

Zocca – “Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma. Ma credo nella speranza”.

Il cantante Vasco Rossi, in una lettera a Cesare Cremonini, scelto come direttore artistico di Vanity Fair per il numero uscito oggi 18 novembre, racconta il suo passato e le sue paure presenti.

″È veramente un brutto periodo – riflette Vasco Rossi -. Per tutti. Una catastrofe planetaria che nessuno avrebbe potuto immaginare, sarebbe stato peggio solo… se ci avesse colpiti un meteorite!”.

“Sono sopravvissuto alla noia – racconta il cantante -. Vivendo a Zocca sapevo che da lì bisognava partire perché se sei in pensione ci stai benissimo, ma a 20 anni non c’è niente da fare. Il mio treno si è chiamato Punto Radio, una delle prime radio pirata o libere. Sono sopravvissuto agli anni ’70. Quando c’erano gli anni di piombo, le Brigate rosse, Lotta continua e Potere operaio”.

“Sono sopravvissuto alla droga e agli eccessi di quegli anni. Ne ho combinate di cazzate, ma le ho anche pagate tutte – prosegue Vasco Rossi -. Poi sono sopravvissuto al 2000! Al ‘millennium bug’ con una canzone a cui sono molto affezionato: La fine del millennio. Quando gli amici hanno cominciato a morire intorno, Lolli, Massimo, Marietto… E sono andato in depressione. Ecco, sono sopravvissuto anche a quella depressione lì”.

“Ah, sono anche sopravvissuto a tre malattie mortali – conclude il cantautore -, nel 2011, quando sono andato in coma per tre o quattro volte. Preso per un pelo, eh, sono sopravvissuto anche a questo”.

18 novembre, 2020