Montefiascone - Politica - Riccardo Minciotti, candidato alle ultime elezioni con “Il centro destra per Montefiascone”, scioglie le riserve per una sua nuova discesa in campo nelle prossime comunali

Montefiascone – “Sosterrò una qualsiasi lista civica che vuole il bene del paese”. Riccardo Minciotti, candidato alle ultime elezioni con “Il centro destra per Montefiascone”, scioglie le riserve in un post su Facebook per una sua nuova discesa in campo nelle prossime comunali che si terranno nella primavera 2021.

Minciotti ha partecipato alle comunali del 2016 con la lista “Il centro destra per Montefiascone” il cui candidato sindaco era Luca Bellacanzone ottenendo 132 voti.

Poi, in rotta con lo stesso Bellacanzone che dall’opposizione è passato in maggioranza come presidente del consiglio comunale, Minciotti è divenuto portavoce del gruppo “nuovo centro destra”, ruolo che ha poi lasciato.

Ieri in un post su Facebook ha sciolto le riserve per una sua candidatura in qualità di consigliere in una lista civica al di fuori dei partiti.

“Buongiorno amici – scrive Riccardo Minciotti in un post si Facebook – mancano ben 210 giorni alle prossime amministrative a Montefiascone, fa piacere incontrare tanta gente che vorrebbe la mia candidatura alle prossime elezioni. Grazie per il pensiero, per questo motivo vi sto scrivendo”.

Riccardo Minciotti entra nello specifico sui presupposti di una eventuale lista civica per le elezioni che si terranno nella primavera 2021.

“Sono libero da qualsiasi partito – continua Minciotti su Facebook – coerente con le scelte prese nel 2016, sarò ben disposto a sostenere una qualsiasi lista civica che vuole il bene di questo paese. Lista civica dove si parli di progetti realmente realizzabili, di idee nuove, di iniziative e non dei soliti faremo, realizzeremo, riapriremo. E poi ci ritroviamo con il nulla. Vorrei dare a Montefiascone il mio contributo, le mie idee, le mie energie, la mia presenza sul territorio. Per noi, ma soprattutto per i nostri figli”.

Minciotti inoltre sottolinea l’importanza dei social che oramai sono alla base di ogni attività politica, da quella locale a quella nazionale.

“I social saranno importanti – conclude Minciotti – soprattutto in questi periodi causa Covid, pertanto vorrei separare il mio profilo privato da quello pubblico. Per questo motivo, nei prossimi giorni aprirò una mia pagina personale, dove saranno trattati solo argomenti di politica locale, critiche, progetti, idee, problematiche e discussioni sempre nel rispetto reciproco. Vi chiederò di seguirmi, siate sinceri, potete seguirmi e mettere ‘mi piace’, ma potete non farlo, tranquilli avrete sempre il mio saluto e nessun rancore. Buona vita”.

7 novembre, 2020