Spara alla moglie e ai due gemellini e poi si uccide

Torino - Tragedia stamani all'alba - Dei bimbi, nati nel 2008, uno è morto e l'altra è gravissima

Condividi la notizia:











Torino – Tragedia stamani nel Torinese, intorno alle 5,30 nelle campagne di Carignano, un uomo di 40 anni ha sparato alla moglie, ai figli e al cane e poi si è ucciso.

La donna è morta, mentre i due figli di due anni sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravissime. Uno è morto poco dopo, mentre la sorellina è in condizioni gravissime.

Sono stati i vicini a dare l’allarme, entrando in casa dopo avere sfondato la porta.

Pare che l’uomo abbia chiamato poco prima il fratello dicendogli che poco dopo non ci sarebbe stato più.

Sembra che la coppia fosse in crisi e si stava parlando di separazione. La donna, 38 anni, lavorava in un supermercato, avrebbe avuto l’intenzione di lasciare l’abitazione dove vivevano.

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020