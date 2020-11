Sparatoria ad Africo, ucciso 25enne e ferito il padre

Reggio Calabria - Indagano i carabinieri

Africo – Sparatoria ad Africo, in provincia di Reggio Calabria, ucciso 25enne e ferito il padre. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’omicidio è avvenuto nella mattinata di lunedì 9 novembre in una traversa della Strada statale 106. I due sarebbero stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bianco, competente per territorio, e quelli del comando provinciale di Reggio Calabria, coordinati dal colonnello Marco Guerrini.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le possibili motivazioni alla base del delitto: secondo alcune ipotesi, l’agguato si sarebbe consumato al culmine di una lite in famiglia.

I militari, come riferisce Reggiotoday, sarebbero alla ricerca in particolare di due persone, familiari della vittima.