“Spostamento della Spartan race, delusi per l’accaduto”

Interviene l'assessore Grandi eventi Daniele Proietti

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo solo tramite stampa la notizia dello spostamento della Spartan race 2021 dalla tradizionale sede di Orte al Circeo e, come amministrazione comunale, non possiamo che esprimere la nostra delusione per l’accaduto.

Con la general manager di Spartan race Italia, Giulia Zomegnan, ci eravamo sentiti più volte in prossimità dell’evento di aprile 2020 e, viste le evidenti restrizioni imposte dallo stato d’emergenza sanitario, avevamo concordato di spostarlo al 21 e 22 agosto. Questo nonostante da parte nostra ci fossero tante perplessità a livello sanitario, ma avevamo preso atto di un nuovo protocollo da far rispettare ai presenti alla gara e abbiamo dato il nostro ok.

In seguito è sopraggiunta la notizia dall’organizzazione che ci comunicava l annullamento della competizione sportiva per motivazioni strettamente sanitarie. Quindi ne abbiamo preso atto e ci siamo adeguati, aspettando tempi migliori per il 2021.

Ora scopriamo che per il 2021 Orte non è più in calendario Spartan race. E questo nonostante siamo stati tutti sempre a disposizione dell’organizzazione, anche in un momento molto delicato come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Un’enorme delusione per tutta la città che ormai aveva adottato la Spartan race come un appuntamento tradizionale e per tutti i partecipanti che riconoscono la tappa ortana come l’evento più bello offerto da Spartan.

Daniele Proietti

Assessore Grandi eventi comune di Orte

29 novembre, 2020