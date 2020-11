“Sprechi, fondi per il commercio terminati e migliaia di euro per le spese di rappresentanza”

Politica - Comune - La consigliera Chiara Frontini (Viterbo 2020) contro la giunta Atena: "Sono finiti anche i soldi stanziati per le attività economiche con il bando Sos"

Viterbo – (dan.ca.) – “Sprechi anche nell’assestamento di bilancio, mentre non bastano i fondi per il supporto alle attività economiche. Almeno 70 mila euro di fondi destinati a incarichi, spese di rappresentanza, indennità degli organi istituzionali, pubblicazioni, senza contare i 40 mila euro di rimborsi alla Fin per la piscina comunale che si conferma un pozzo senza fondo, 40 mila euro per un stagione teatrale che non c’è stata e altre poste di dubbia destinazione”. La consigliera comunale di Viterbo 2020, Chiara Frontini, punta il dito contro l’amministrazione del sindaco Giovanni Arena che si sta preparando in vista di domani quando a palazzo dei priori si discuteranno le variazioni al bilancio comunale con l’opposizione pronta a presentare tutta una serie di emendamenti.

“Allo stesso tempo – prosegue Frontini – da un’indagine informale tra intermediari e rappresentanti del commercio siamo verosimilmente in grado di dire che i fondi per le attività economiche stanziati con il bando Sos commercio siano già ampiamente terminati, e sicuramente ci saranno delle domande che non potranno rientrare nei sussidi. E’ un dovere di tutti noi rimpinguare quel fondo per rispondere a tutte le richieste ricevute. In questo momento i cittadini vengono prima di tutto.

Immettere liquidità nel sistema – aggiunge la consigliera – significa supportare l’economia con politiche espansive che sono le uniche possibili in tempo di crisi e anche il comune, nel suo piccolo, deve fare la sua parte. Anche perché, se sotto Natale un piccolo artigiano sa di poter contare su mille euro dal comune, magari farà un regalo in più e questo contribuisce a rimettere in moto il sistema”.

Frontini chiude infine con una considerazione e una proposta.

La considerazione. “Ci sono poi tutte le categorie che sono rimaste fuori dall’Sos perché restate ufficialmente aperte a seguito dei vari Dpcm, tema che avevamo approfondito durante il bilancio ma che poi non è stato possibile finalizzare”.

La proposta. “Oggi, a fine anno – sottolinea Chiara Frontini – è possibile avere un quadro complessivo della diminuzione dei fatturati, almeno al 16 novembre, e quindi possiamo fornire un parametro oggettivo. Prevedere dei fondi per tutti coloro, imprese e liberi professionisti, che pur essendo rimasti aperti hanno subito almeno un 30% di riduzione del fatturato è un obiettivo che ci dobbiamo porre”.

29 novembre, 2020