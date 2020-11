“Ss 675, l’Anas dimostra attenzione al decoro e ai temi ambientali”

Politica - Il deputato Mauro Rotelli (Fdi) ringrazia il personale per aver pulito le piazzole tra Orte e Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I miei ringraziamenti vanno all’Anas che, informata del degrado in cui versavano le piazzole di sosta lungo la Ss 675, in entrambi i tratti tra Orte e Viterbo, si è attivata per una loro pulizia.

L’Anas ha attivato il Compartimento del Lazio, dimostrando attenzione al decoro e ai temi ambientali.

Le aree infatti, per colpa di incivili, erano ridotte a discariche a cielo aperto, piene di rifiuti di ogni genere che costituivano un elemento di pericolosità anche a livello di sicurezza stradale e di certo non il migliore biglietto di visita per il nostro territorio, vista l’alta densità di auto che giornalmente percorrono la Superstrada.

Per questo motivo ho sollecitato l’installazione, nelle piazzole, di apposita segnaletica sul reato di abbandono di rifiuti in aree non autorizzate oltre che delle telecamere di vigilanza per individuare i responsabili di simili deprecabili gesti.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia-Viterbo

12 novembre, 2020