“Sta dicendo il falso” e i giornalisti interrompono la diretta di Trump

Washington – “Without any evidence”. Senza alcuna prova. E i giornalisti interrompono la conferenza stampa in diretta di Donald Trump.

Durante l’incontro con la stampa di ieri sera il presidente uscente, sul podio della Casa Bianca, ha classificato queste elezioni come “un furto, uno scandalo coperto dai media e da sondaggi ridicoli. Se si contano i voti legali vinco io, se si contano i voti illegali perdo, ma non lo permetterò. Siamo davanti a un broglio, ma io difenderò la democrazia in America e il voto che i suoi abitanti hanno espresso. Andremo davanti alla Corte suprema, fino in fondo”. Un discorso durissimo, in cui Trump ha rivendicato di fatto la vittoria e ha tacciato i rivali di imbrogli.

Immediata la reazione delle principali emittenti televisive – MsNbc, Nbc, Abc, Cbs e Cnsbc -, che per la prima volta nella storia dell’informazione televisiva americana hanno deciso di “sfumare” la diretta dalla Casa Bianca per chiarire agli spettatori che le affermazioni del presidente erano “false” e non sostanziate da “alcuna prova”.

“Ci troviamo nella posizione di dover interrompere il presidente degli Stati Uniti”, continuavano a ripetere i giornalisti. La Cnn, che ha continuato a trasmettere, ha accompagnato l’immagine di Trump con il sottopancia “senza prove, Trump dice che lo stanno imbrogliando”.

WATCH: “OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,” Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020