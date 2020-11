Staff di Biden: “I nostri dati mostrano che sarà presidente”

Washington - La campagna del candidato democratico si dice fiduciosa di una sua vittoria in Arizona e Nevada

Washington – Mentre Trump denuncia brogli elettorali e minaccia il ricorso alla Corte suprema, lo staff di Joe Biden si dice sempre più convinto della vittoria del candidato democratico.

“I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente”, ha affermato lo staff del candidato democratico.

Lo staff di Biden prevede una vittoria del proprio candidato in Nevada, dove in effetti è avanti nei sondaggi, e si dice fiduciosi per una sua vittoria in Arizona. Qualora le previsioni dovessero essere confermate, Biden conquisterebbe la maggioranza dei grandi elettori. Anche per molti giornali americani Biden è vicino alla Casa bianca.

5 novembre, 2020