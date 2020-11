E’ stanco di rimanere chiuso in una stanza e scappa dall’ospedale Covid, denunciato

Torino - L'uomo era in isolamento perché positivo al virus

Condividi la notizia:











Torino – Ai carabinieri che lo hanno sorpreso a passeggiare per le vie del centro avrebbe detto di essere stanco di stare chiuso in una stanza. L’uomo, scappato dall’ospedale Covid di Venaria, in provincia di Torino, è stato denunciato per inosservanza dell’isolamento.

Ad allertare i militari è stato lo stesso ospedale: il cittadino italiano, sottoposto a isolamento fiduciario in quanto positivo al virus, si sarebbe allontanato senza autorizzazione. Una pattuglia lo ha rintracciato per le vie dedella cittadina dell’hinterland torinese, mentre passeggiava tranquillamente.

Il soggetto è stato ricollocato in isolamento nella struttura.

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020