“In alcuni stati ci sono più voti che persone, i democratici hanno imbrogliato e sono stati scoperti”

Washington - Donald Trump contesta i risultati elettorali: “Non si può fare nulla per porre rimedio a questo scandalo enorme”

Washington – “A Detroit ci sono molti più voti che persone”.

Trascorse due settimane dalle elezioni presidenziali negli Usa, Donald Trump continua a non riconoscere la vittoria di Joe Biden, lamentando brogli e irregolarità.

“A Detroit ci sono molti più voti che persone – ha scritto Donald Trump su twitter -. Non si può fare nulla per porre rimedio a questo scandalo enorme. Vinco in Michigan!”.

“Il grande stato del Michigan – ha aggiunto il tycoon -, con un numero di voti nettamente superiore al numero delle persone che hanno votato, non può certificare le elezioni. I democratici hanno imbrogliato alla grande e sono stati scoperti. Una vittoria dei repubblicani!”.

“Queste – si legge in un altro tweet – sono state elezioni truccate. Non sono stati ammessi osservatori repubblicani, ovunque guasti alle macchine per votare (questo significa che sono stati scoperti mentre imbrogliavano), voti espressi a elezioni finite e tanto altro ancora”.

18 novembre, 2020