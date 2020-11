Strage in Nigeria, Boko Haram uccide almeno 110 contadini

Maiduguri - Dal 2009 a oggi l'organizzazione sarebbe responsabile di oltre 36mila morti

Condividi la notizia:











Maiduguri – Sono almeno 110 i contadini sgozzati ieri da Boko Haram.

L’aggressione è avvenuta in una risaia nei pressi di Maiduguri, in Nigeria, nel giorno in cui si stavano svolgendo le elezioni locali. A riferirlo sono fonti dell’Onu.

Un attacco simile lo scorso ottobre aveva portato alla morte di 22 contadini della stessa regione.

Da quando è iniziata l’insurrezione di Boko Haram in Nigeria, nel 2009, le vittime accertate sono oltre 36mila.

Condividi la notizia:











29 novembre, 2020