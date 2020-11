Stupra una ragazza conosciuta sui social, arrestato 21enne

Bergamo - Il giovane è finito ai domiciliari - Di lui la vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname

Bergamo – Stupra una ragazza conosciuta sui social, 21enne finisce in manette.

La vicenda risale all’estate scorsa, in un paese in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero conosciuti online. Dopo un primo approccio e scambi di messaggi, lei avrebbe invitato il giovane in casa, approfittando dell’assenza dei genitori: a quel punto sarebbe stata violentata.

Ora il 21enne, individuato e arrestato dalla polizia come presunto responsabile, è ai domiciliari. Di lui la vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname usato sui social. Grazie a questi due dati gli investigatori sono risaliti all’identità dell’uomo.

L’indagine della squadra mobile è scattata dopo il ricovero ospedaliero della ragazza. La vittima ha quindi riconosciuto il giovane che è stato posto agli arresti domiciliari.

27 novembre, 2020