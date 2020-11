Su rai 5 l’appuntamento è con ‘Roberto Devereux’, con la regia di Alfonso Antoniozzi

Viterbo - In onda il 4 novembre alle 21,15 - L'opera, di Gaetano Donizetti, è andata in scena nel 2016 al teatro Carlo Felice di Genova

Condividi la notizia:











Viterbo – (ma.ma) – C’è un appuntamento da segnare sul calendario degli amanti della lirica e non solo. Mercoledì 4 novembre su Rai5 andrà in onda ‘Roberto Devereux’, opera in tre atti di Gaetano Donizetti. E, se non fosse bastata questa premessa, c’è un motivo in più per accendere il televisore: la regia è quella del viterbese Alfonso Antoniozzi.

Al centro dell’opera la regina Elisabetta I Tudor, passata alla storia come “la regina vergine”. Il Roberto del titolo è il suo ultimo giovane amore. Un sentimento però non corrisposto dal momento che Roberto ha nei suoi pensieri soltanto Sara. Ma lei, grazie alla trama intessuta da Elisabetta, è diventata moglie del Duca di Nottingham, migliore amico del protagonista.

Da questa premessa prende il via l’opera con Roberto che torna da una campagna di guerra ed è accusato di tradimento. E allo stesso tempo dovrà fare i conti con l’amore perduto.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Carlo Felice di Genova nel 2016.

Nei panni della regina Elisabetta troviamo il soprano Mariella Devia. Sonia Ganassi è nel ruolo di Sara, duchessa di Nottingham. Stefan Pop in quello di Roberto Devereux, Conte di Essex.

Le scene sono di Monica Manganelli, i costumi di Gianluca Falaschi e il disegno delle luci è curato da Luciano Novelli.

Mansoo Kim veste i panni del duca di Nottingham. Alessandro Fantoni quelli di Lord Cecil e Claudio Ottino quelli di Sir Gualtiero Raleigh.

Sul podio Francesco Lanzillotta, attuale direttore musicale del Macerata Opera Festival. Orchestra e coro sono quelli del Carlo Felice di Genova.

L’appuntamento è per il 4 novembre su Rai5 alle 21,15.

Condividi la notizia:











2 novembre, 2020