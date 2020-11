“Subito una verifica sugli apparecchi per le mammografie”

Salute - Lo chiede il gruppo M5s in regione Lazio: "Gli strumenti con più di 10 anni di vita sono obsoleti, urge un controllo nei nostri ospedali"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Avviare subito negli ospedali della regione Lazio una ricognizione sulle strumentazioni dedicate alla mammografia per verificare se queste siano effettivamente efficienti e affidabili rispetto alla loro data di produzione ed eventualmente provvedere a sostituire quelle operative ormai da oltre 10 anni”. Questo, in sintesi, il contenuto di una mozione del gruppo consigliare M5s del Lazio, rivolta al presidente del consiglio regionale, Mario Buschini, a prima firma del consigliere 5stelle, Loreto Marcelli, vice presidente della commissione Sanità.

“Come da indicazioni del ministero della Salute, oltre che delle aziende produttrici del settore, un mammografo con più di 10 anni di vita risulta ormai obsoleto e – spiega Marcelli – visto che dall’ultimo censimento, svolto nel 2017, i mammografi che superano i 10 anni di vita negli ospedali italiani rappresentano circa il 30% e che, alla luce di questi dati, non si distingue nemmeno tra quelli analogici e digitali, è facile comprendere l’urgenza di questa verifica allo scopo di garantire screening adeguati, che andrebbero fatti periodicamente circa ogni due anni, per una patologia, come appunto il carcinoma alla mammella, che è il tumore che colpisce di più le donne, per incidenza e per mortalità”.

“Proprio perché stiamo affrontando una situazione straordinaria come l’emergenza sanitaria Covid-19, non possiamo permetterci di rimanere indietro su tutta l’attività ordinaria di prevenzione, soprattutto relativa alle patologie oncologiche, fondamentale per far in modo di non dover arrivare a curare le persone quando si sono già ammalate, spesso purtroppo gravemente, ma evitare che si ammalino prevenendo eventuali patologie attraverso controlli specifici e screening adeguati, con attrezzature idonee a tale scopo. Per questo ci auguriamo che la nostra mozione sia calendarizzata quanto prima in consiglio regionale, e di vederla approvata, affinché sia inserita tra le priorità dell’agenda politica” concludono i 5stelle.

26 novembre, 2020