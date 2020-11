Sul web circola un suo video a luci rosse, licenziata maestra d’asilo

Torino - Le immagini diffuse dall'ex su una chat del calcetto - La donna è stata ricattata da una mamma e cacciata dalla dirigente della scuola

Torino – Gira un video hard per il ragazzo con cui si frequenta. Ma dopo averglielo inviato su whatsapp, la relazione finisce e per una maestra d’asilo di un comune nel Torinese inizia l’incubo.

L’ex fidanzato infatti condivide le immagini a luci rosse della donna. Come riferisce anche Repubblica, quel video fa in breve tempo il giro delle chat whatsapp. Prima tra gli amici del calcetto dell’uomo, poi finisce nelle mani della moglie di uno di loro, che proprio in quelle immagini riconosce la maestra del figlio.

La donna a quel punto prima spedisce il video ad altre tre mamme, poi contatta la vittima per minacciarla: “Guai a te se lo denunci o lo dici in giro – le avrebbe detto – altrimenti lo dirò a tutti”.

La notizia in poco tempo arriva anche a scuole e raggiunge la preside. Che invece di mostrare solidarietà nei confronti ella sua dipendente, la licenzia. La dirigente decide di mandarla via, spiegando in pubblico anche quale fosse il motivo del suo provvedimento, e addirittura assicurandole che così non avrebbe più trovato lavoro. Adesso però deve rispondere di diffamazione, insieme a ull’altra donna che aveva segnalato il video alla dirigente della scuola. E per l’ex fidanzato è scattato un anno di servizi socialmente utili e il risarcimento del danno.

17 novembre, 2020