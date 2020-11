Viterbo - L'iniziativa di Perla's hair è in programma domenica 22 novembre dalle 10 alle 17

Viterbo – Taglio, piega e colore gratis per le persone più bisognose.

E’ l’iniziativa di Perla’s hair, il salone parrucchiera in via Campo Scolastico, che domenica 22 novembre – dalle 10 alle 17 – darà la possibilità di effettuare taglio, piega e colore in maniera totalmente gratuita.

In questo momento di grave difficoltà dato dall’emergenza Covid e dalle conseguenti difficoltà economiche che in molti stanno riscontrando, Perla’s hair ha deciso di offrire le proprie capacità a favore di chi non può permettersi di regalarsi questo servizio.

“Un contributo – spiegano dal salone Perla’s hair – per unirci al coro di solidarietà in questo momento difficile e aiutare chi ha bisogno”.

Per poter usufruire del servizio è preferibile prenotare allo 0761 253344.

18 novembre, 2020