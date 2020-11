Tamponi a prezzi maggiorati, denunciati i titolari di un laboratorio

Latina - Non avrebbero rispettato il prezzo calmierato di 22 euro previsto dall'accordo regionale

Condividi la notizia:











Latina – Facevano pagare ai clienti un prezzo maggiorato per effettuare il tampone per il Covid.

I carabinieri dei Nas hanno denunciato due titolari di un laboratorio di analisi di Minturno, in provincia di Latina, per aver applicato delle maggiorazioni sui prezzi per i tamponi. Ottenuta l’autorizzazione da parte della regione per effettuare i test per il Coronavirus, il laboratorio non avrebbe rispettato il prezzo calmierato di 22 euro previsto dall’accordo regionale.

I Nas hanno accertato che i prezzi nel laboratorio in questione potevano anche arrivare a cifre comprese tra i 25 e i 32 euro. I titolari sono stati denunciati con l’ipotesi di falso.

I responsabili del laboratorio, già nelle scorse settimane, avevano lamentato che, con il prezzo calmierato, il servizio non era per loro abbastanza remunerativo.

Condividi la notizia:











23 novembre, 2020