Tamponi rapidi, a disposizione i locali di via Buon Pastore per i medici di base

Viterbo - Comune - Fruibili da subito - Il sindaco Arena: "Spazi compatibili con i protocolli anti Covid"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tamponi rapidi, il comune di Viterbo mette a disposizione dei medici di medicina generale i locali di proprietà comunale di via Buon Pastore. Da subito.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena, a seguito dell’incontro avuto con il presidente dell’ordine dei medici di Viterbo Antonio Maria Lanzetti e con uno spirito di collaborazione tra comune, regione, Asl e medici di medicina generale.

“Da un paio di settimane i medici di base sono autorizzati a effettuare tamponi rapidi ai propri pazienti – spiega il sindaco -. Gli stessi medici, in molti casi, hanno però evidenziato delle oggettive difficoltà riguardanti l’impossibilità di poter garantire il rispetto delle misure di sicurezza, sia per loro, sia per i loro pazienti. I loro ambulatori non risultano idonei per questo tipo di attività. O per le ridotte dimensioni degli spazi che non consentono un adeguato distanziamento personale, tra medico e paziente o tra gli stessi pazienti, o per le modalità di ingresso e di uscita dagli stessi ambulatori. Insomma, non sono compatibili con le recenti normative antiCovid – aggiunge il sindaco Arena -. I locali che mettiamo a disposizione, come ho già detto al presidente Lanzetti – erano già pronti per essere destinati all’attività sanitaria della Asl.

Sono spazi idonei a garantire sicurezza a medici e pazienti, compatibili con i protocolli anti Covid. Sono immediatamente disponibili. Tutti i giorni. Negli orari che verranno concordati tra la Asl e gli stessi medici di medicina generale, che a rotazione potranno usufruire di tali locali, esclusivamente dedicati ai tamponi rapidi sulle persone che ne avranno necessità”.

16 novembre, 2020