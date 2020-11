“Tamponi in ritardo e difficoltà nel controllare le quarantene, altre restrizioni se i contagi aumentano”

Coronavirus - Nepi - Lo afferma il sindaco Franco Vita, che ha chiuso un altro parco - In paese più di cento positivi

Nepi – Il Coronavirus a Nepi non molla la presa. Ieri, martedì 10 novembre, la Asl ha comunicato altri nove casi per un totale di 106 attualmente positivi.

Il sindaco Franco Vita, dopo la stretta alle attività commerciali e la chiusura del centro sociale anziani e del parco Martiri delle Foibe, ha reso off-limits anche il giardino di via Donatori di Sangue “per evitare assembramenti”.

Ma il primo cittadino avverte: “Un ulteriore aumento dei contagi mi costringerà ad assumere ulteriori atti restrittivi con conseguenze negative per tutti”. Poi ammette: “Purtroppo stiamo avendo qualche difficoltà nel controllare tutte le persone in isolamento, considerato il crescente numero di quelle poste in quarantena. Per questo anche la gestione dei tamponi da parte della Asl registra dei ritardi”.

11 novembre, 2020