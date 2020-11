Taurino carica la Viterbese, doppie sedute e allenamenti divisi per reparto

Sport - Calcio - Serie C - Il tecnico ha introdotto un metodo di lavoro molto simile a quello di Calabro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Forma fisica e lavoro diviso per reparti. La cura Taurino, per la Viterbese, prosegue secondo due corsie ben distinte.

Dopo la seduta inaugurale del lunedì, il tecnico leccese ha ritrovato la squadra ieri per un doppio allenamento tra mattina e pomeriggio.

Tra le innovazioni principali la decisione di dividere la squadra in gruppi e alternare il lavoro in palestra agli esercizi studiati appositamente per ogni singolo reparto. Una tecnica utilizzata molto anche da Calabro, con cui Taurino ha collaborato ai tempi della Virtus Francavilla, e che nella Tuscia ha prodotto molte cose positive.

In mezzo al campo insieme ai calciatori, il tecnico ha mostrato una cura particolare per ogni dettaglio, a partire dalla postura fino ad arrivare alle direzioni dei passaggi. Aspetti importanti che potranno donare alla squadra una dose di sicurezza in più, venuta a mancare negli ultimi tempi.

Quasi al completo, la Rosa tornerà in campo oggi per un allenamento dedicato alla tattica e che probabilmente sfocerà in una partita a ranghi ridotti, in cui si potranno osservare le prime indicazioni sullo schieramento che sabato pomeriggio andrà ad affrontare la Juve Stabia al Menti.

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese (sabato)

Catania – Turris

Catanzaro – Cavese

Monopoli – Vibonese

Foggia – V. Francavilla

Paganese – Bisceglie

Casertana – Bari

Ternana – Teramo

Potenza – Avellino (lunedì)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 27 11 8 3 0 28:6 22 Bari 20 10 6 2 2 21:11 10 Teramo 20 9 6 2 1 12:4 8 Turris 16 10 4 4 2 14:14 0 Catanzaro 16 10 4 4 2 11:11 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Juve Stabia 14 11 4 2 5 9:10 -1 Foggia 13 9 4 1 4 11:11 0 Vibonese 12 7 3 3 1 11:7 4 Paganese 10 11 2 4 5 10:15 -5 Palermo 9 8 2 3 3 7:10 -3 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 Catania (-2) 9 8 3 2 3 7:10 -3 V. Francavilla 9 11 2 3 6 12:16 -4 Potenza 9 10 2 3 5 13:20 -7 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Viterbese 7 9 1 4 4 7:11 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 10 1 2 7 7:19 -12

