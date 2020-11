Taurino: “Abbiamo bisogno di punti, su tutti i campi”

Sport - Calcio - Serie C - Prima vigilia di campionato per l'allenatore della Viterbese, che domani esordirà in panchina sul campo della Juve Stabia

Viterbo – Roberto Taurino è pronto all’esordio sulla panchina gialloblù.

Il debutto ufficiale del nuovo allenatore della Viterbese arriverà domani sul rettangolo verde della Juve Stabia.

Un campo difficile, quest’ultimo, dal quale i laziali sono usciti sconfitti per 4-0 nell’ultimo precedente giocato il 20 novembre 2018. Esattamente due anni fa.

Dopo una settimana di lavoro il tecnico leccese si prepara alla sfida con una rosa quasi al completo ma con qualche assenza importante.

“Sono convinto che possiamo fare molto bene – ha spiegato Taurino nel corso della conferenza stampa di stamani –. Il primo giorno è stato interlocutorio anche perché bisogna conoscersi. I ragazzi hanno cambiato tre allenatori in una settimana ma dal martedì in poi, quelle due o tre cose che ho richiesto sotto il profilo dell’atteggiamento, le ho ritrovate in campo.

Questa squadra ha qualche elemento di esperienza e tanti giovani e deve vivere di entusiasmo, coraggio e spensieratezza. Se non ci facciamo condizionare dalla classifica alla lunga avremo dei risultati buoni. Salaria? E’ fuori e probabilmente lo sarà anche Palermo. Bensaja rientrerà a breve così come Urso e Simonelli. Ho grande rispetto per chi mi ha preceduto ma dobbiamo tornare a far punti il prima possibile. Su tutti i campi. L’unica cosa che non voglio assolutamente è trovare una squadra scarica e che non lotta fino alla fine”.

Serie C – girone C

12esima giornata

domenica 22 novembre

Juve Stabia – Viterbese (sabato)

Catania – Turris

Catanzaro – Cavese

Monopoli – Vibonese

Foggia – V. Francavilla

Paganese – Bisceglie

Casertana – Bari

Ternana – Teramo

Potenza – Avellino (lunedì)

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 27 11 8 3 0 28:6 22 Teramo 23 10 7 2 1 14:4 10 Bari 20 10 6 2 2 21:11 10 Turris 16 10 4 4 2 14:14 0 Catanzaro 16 10 4 4 2 11:11 0 Avellino 15 8 4 3 1 12:8 4 Juve Stabia 14 11 4 2 5 9:10 -1 Foggia 13 10 4 1 5 11:13 -2 Vibonese 12 8 3 3 2 12:9 3 Catania (-2) 12 9 4 2 3 9:11 -2 Palermo 12 9 3 3 3 8:10 -2 Paganese 10 11 2 4 5 10:15 -5 Monopoli 9 8 2 3 3 6:9 -3 V. Francavilla 9 11 2 3 6 12:16 -4 Potenza 9 11 2 3 6 13:21 -8 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Viterbese 7 9 1 4 4 7:11 -4 Casertana 6 8 1 3 4 11:17 -6 Cavese 5 10 1 2 7 7:19 -12

