“In questi tempi di fragilità, non lasciamoci contagiare dall’indifferenza”

Città del Vaticano - Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dei poveri: “Non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi”

Condividi la notizia:











Città del Vaticano – “Non lasciamoci contagiare dall’indifferenza”. Papa Francesco durante la messa a San Pietro ha lanciato un appello in occasione della Giornata mondiale dei poveri, che ricorre oggi.

“In questi tempi di incertezza e fragilità – ha spiegato il pontefice -, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con l’atteggiamento dell’indifferenza. San Paolo ci invita a guardare in faccia la realtà, a non lasciarci contagiare dall’indifferenza. I poveri sono al centro del Vangelo”.

Alla messa ha partecipato una rappresentanza di persone povere e di volontari che assistono i bisognosi.

“Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste – ha aggiunto il pontefice -. Quante volte la domanda che si fa tanta gente: ‘cosa posso comprare? Cosa posso avere di più?’ Di guardare i negozi, comprare… Diciamo piuttosto l’altra parola: cosa posso dare agli altri, per essere come Gesù che ha dato se stesso, ed è nato proprio in quel presepio?”.

“Troppe volte, guardando alla nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del ‘magari’ – ha concluso Papa Francesco -. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me!… L’illusione del ‘magari’ ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo”.

Condividi la notizia:











15 novembre, 2020