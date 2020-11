Tenta di suicidarsi con i figli, 46enne salvata dai due bambini

Sondrio - Sono stati i piccoli a sentire l'odore di gas in casa e a chiamare in aiuto il vicino

Sondrio – Ha tentato di togliersi la vita con i figli, 46enne salvata dai due bambini. Sono stati il fratellino di 6 anni e la sorellina di 8 ad accorgersi dell’odore strano in casa al momento del loro riposino pomeridiano. La mamma, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, aveva tagliato il tubo del gas in cucina e chiuso tutte le finestre di casa.

Ora la 46enne è accusata di duplice tentato omicidio aggravato e di strage. L’episodio, che risale alla fine di ottobre, è stato reso pubblico soltanto ora dal comando provinciale dell’arma di Sondrio, che ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale del capoluogo a carico della donna.

Fortunatamente i bambini hanno evitato il peggio perché sono intervenuti subito, appena sentito il forte odore di gas: avrebbero visto la madre a terra, priva di conoscenza, così si sarebbero sono coperti il viso con le magliette e sarebbero usciti di casa per chiedere aiuto a un vicino. L’uomo avrebbe immediatamente staccato luce e gas per evitare il peggio e portato in salvo la mamma, ancor prima dell’arrivo dei primi soccorsi.

Ora la donna si trova in una struttura in Valtellina, dalla quale non può allontanarsi su ordine del giudice. I due fratellini sono invece stati affidati a una comunità protetta della Valchiavenna su disposizione della procura presso il tribunale dei minori di Milano.

23 novembre, 2020