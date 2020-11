Nuovo test fai da te sperimentato in Veneto, Zaia lo mostra in diretta

Coronavirus - Il presidente della regione: "Tutto si basa sul senso civico"

Venezia – Test fai da te, via la sperimentazione in Veneto.

In una diretta Facebook il governatore della regione Veneto Luca Zaia ha presentato il nuovo test diagnostico fai da te. Era presente anche il dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto.

Luca Zaia ha eseguito su se stesso il nuovo test, mostrando il kit con la ‘saponetta’, la provetta con il reagente, e il tamponcino, da inserire nelle fosse nasali. Tra operazione e risultato del test, risultato negativo, ha impiegato poco più di un minuto e mezzo di tempo. Il test fai da te aprirà nuovi scenari sulla tracciabilità.

“Bisogna capire che, quando una persona ha in mano un test fai da te, non ha in mano solo le sorti della sua vita, ma anche quelli della comunità. Ogni persona col test deciderà se mettersi in isolamento, se andare dal medico o altro. Tutto si basa sul senso civico”.

La regione Veneto sta lavorando a questi test da tre mesi. L’obiettivo è che siano presto disponibili per i cittadini e che potranno essere acquistati in farmacia a un costo accessibile.

16 novembre, 2020