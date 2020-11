Viterbo - Stefano Caporossi, consigliere Lega, lancia la proposta

Viterbo – “Test rapidi in postazioni mobili per contrastare il Covid”. A lanciare la proposta è il consigliere della Lega e presidente della quarta commissione, Stefano Caporossi.

“In questo momento in cui la diffusione del Covid 19 si sta riacutizzando – spiega Caporossi – credo, e non sono il solo, che l’unica strada da seguire sia quella d’effettuare uno screening il più esteso possibile sulla popolazione, per individuare in particolar modo gli asintomatici che, inconsciamente, stanno contribuendo alla propagazione dell’epidemia.

Sono intimamente convinto che una forte azione finalizzata a monitorare il maggior numero possibile di concittadini, possa positivamente contribuire a una drastica diminuzione d’infezioni da Covid”.

Il presidente della quarta commissione ci sta pensando da un po’. “Per questo motivo, ho cominciato in via del tutto personale a contattare aziende locali specializzate in servizi sanitari, presenti sul territorio, per valutare la possibilità d’agire attuando un servizio di screening, che possa essere collaterale rispetto al già fondamentale lavoro che la nostra Asl, in questo momento,

sta fornendo.

In poche parole, sarebbe possibile allestire in città, tramite l’utilizzo di automezzi dedicati, punti facilmente raggiungibili dove la cittadinanza avrebbe la possibilità d’effettuare test rapidi e, in caso di positività, tamponi.

Nei casi particolarmente complessi, dove l’utenza non dovesse essere nelle condizioni di recarsi di persona per l’esecuzione dell’esame, potrebbe essere effettuato a domicilio.

Ritengo che questa iniziativa potrebbe contribuire alla preziosa opera posta in essere dalle autorità sanitarie, nel cercare di contenere la diffusione del virus, evitando nuovi focolai d’infezione.

L’attività, dovrà essere implementata con task force di specialisti che possano al contempo intervenire per sanificare i locali nei quali, potenzialmente, è possibile contrarre tale patologia. Ciò, al fine di aiutare la macchina pubblica nella gestione di questa pandemia.

Agire tempestivamente, in questo momento, equivale a salvare le nostre vite e quelle nei nostri concittadini”.

16 novembre, 2020