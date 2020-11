“I tir potranno circolare anche domenica 29 novembre”

Cronaca - L'annuncio della Cna Fita di Viterbo e Civitavecchia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I tir potranno viaggiare anche domenica prossima, 29 novembre. E’ stato infatti sospeso il divieto di circolazione sulle strade extraurbane vigente nei festivi per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose. Lo comunica Cna Fita di Viterbo e Civitavecchia.

Il decreto è stato firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. I divieti costituiscono, in questo momento, per la distribuzione delle merci, “un vincolo non giustificato – si legge nel provvedimento – in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano”.

Resta altresì valida la sospensione del divieto per i veicoli conto terzi che effettuano servizi di trasporto merci internazionale.

Cna Viterbo e Civitavecchia

Condividi la notizia:











27 novembre, 2020