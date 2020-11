Torna Paperonly con annulli postali rari e libri strenna

Viterbo - Domani, sabato 28 novembre, a piazza del Sacrario

Viterbo – (s. c.) – Domani sabato 28 novembre ritorna Paperonly in piazza del Sacrario a Viterbo.

Il mercatino di solo materiale cartaceo che si tiene con successo, ormai da più di quattro anni, nel capoluogo l’ultimo fine settimana di ogni mese.

PaperOnly è diventato ormai un appuntamento consolidato per tutti gli appassionati di lettura e per tutti i collezionisti che si potranno tranquillamente intrattenere, comodamente, in piazza del Sacrario, tra le bancarelle, alla ricerca del documento cartaceo che da tempo stanno cercando.

Curiosando tra le bancarelle si potranno trovare libri di ogni genere, fumetti, pubblicazioni fuori commercio riguardanti la storia della città di Viterbo e di tutta la provincia, cartoline d’epoca di tutte le località d’Italia, antichi manifesti, spartiti musicali d’epoca, disegni, prove d’autore e tantissimo altro. Ogni volta, a sorpresa, materiale per collezionisti sempre nuovo. Un’occasione da non perdere.

In particolare, questo mese, si potranno trovare rari annulli postali riguardanti la città di Viterbo. L’annullo postale, solitamente, è un disegno commemorativo indelebile apposto su un francobollo o su una cartolina preaffrancata che di fatto ne impedisce il riutilizzo, fissando la data della giornata speciale in cui è stato apposto.

Sui banchi di Paperonly potremo trovare, dunque, tanto per fare alcuni esempi, annulli commemorativi della patrona Santa Rosa, come quelli rari del 2001 realizzati in occasione del 750mo centenario della morte, del trasporto della Macchina di Santa Rosa nello stesso anno e, sempre del 2001, del trasporto del Sacro Corpo.

Molto rari anche la cartolina con annullo su francobollo riproducente la Macchina e un Facchino, commemorativi della visita a Viterbo, il 30 novembre 1984, del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Tanti e diversi gli annulli che si potranno acquistare a prezzi bassissimi. Come anche tanti rari libri strenna, per le prossime festività natalizie, riguardanti la storia locale e non solo.

PaperOnly è un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, che si ripeterà, solo di sabato, l’ultimo fine settimana di ogni mese e, nel prossimo mese di dicembre, durante i ponti dell’Immacolata e del Santo Natale. Per info: 338 2129568

27 novembre, 2020